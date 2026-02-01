El director del Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Neiva, Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, presentó su renuncia irrevocable al cargo ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), pocos días después del atentado en el que perdió la vida su hijo, Ismael Enrique Rodríguez Pulgarín, de 11 años.

La decisión se dio luego de que Rodríguez Muñoz evaluara su continuidad en la institución, según lo conocido por el medio El Nuevo Siglo. El funcionario había asumido el cargo apenas nueve días antes del ataque, tras culminar su etapa de inducción como directivo del establecimiento penitenciario.

Asimismo, la dimisión se sustentó en la necesidad de atender asuntos familiares derivados de las consecuencias del hecho violento, y que no existió sanción disciplinaria o administrativa en su contra.

Cabe recordar que, el atentado ocurrió en Neiva el pasado martes 13 de enero, hacia las 6:53 de la mañana, cuando el entonces director se desplazaba en un vehículo particular por la Ruta 45, cerca del cementerio Los Olivos.

De acuerdo con las autoridades, dos hombres en motocicleta interceptaron el automóvil y dispararon en repetidas ocasiones, al menos seis impactos, contra los ocupantes. En el vehículo se encontraban Rodríguez Muñoz, su hijo menor de edad, el subdirector del penal, Renato Solano Osorio, y el conductor.

Finalmente, Ismael Enrique Rodríguez Pulgarín falleció minutos después tras recibir un impacto de bala en la cabeza. El subdirector Solano Osorio resultó gravemente herido y permaneció varios días en una unidad de cuidados intensivos, donde murió el pasado 21 de enero. El exdirector y el conductor salieron ilesos físicamente.

