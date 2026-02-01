Findeter reportó en un comunicado que cerró el 2025 con desembolsos por $4,2 billones, con los que financió 551 proyectos que impactaron 443 municipios de 27 departamentos, y a la ciudad capital, lo que representa un importante estímulo a los sectores priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“El 87% de los municipios impactados son de categoría 3, 4, 5 y 6, es decir los de menor capacidad fiscal y mayor necesidades. Uno de los componentes más destacados fue la línea de Vivienda Popular VIS-VIP, a través de la cual se desembolsaron $994.882 millones, que permitieron financiar 4.320 unidades de vivienda en 184 municipios, de los cuales 127 pertenecen a las categorías con los retos sociales más significativos”, indicó la entidad del Grupo Bicentenario.

Así mismo, informó el organismo que el componente de eficiencia energética, clave en el proceso de transición energética justa, tuvo un desempeño sobresaliente al ser destinados $1,43 billones para proyectos en 120 municipios, 90 de ellos en categorías 3 a 6. Estos recursos respaldaron iniciativas para el acceso, la cobertura y la modernización energética en regiones apartadas.

Y en la línea de fortalecimiento institucional, “enfocada en mejorar las condiciones financieras del endeudamiento de departamentos, ciudades y municipios, con el fin de apoyar su saneamiento fiscal, el fortalecimiento de la gestión pública, la modernización administrativa y el cumplimiento de sus planes de desarrollo, permitió a Findeter desembolsar $613.847 millones. Estos recursos impactaron directamente a 165 entidades territoriales”.

La banca de desarrollo territorial también continuó su relacionamiento con intermediarios financieros del sector solidario, como cooperativas, cajas de compensación, fondos de empleados y compañías de financiamiento, a través de las cuales se desembolsaron $80.817 millones, con impacto en 83 municipios, particularmente en los sectores de desarrollo urbano y minero energético.

“Estas cifras reflejan una banca de desarrollo conectada con los desafíos reales del territorio, las inversiones evidencian el objetivo de contribuir de manera eficiente en el desarrollo y el cierre de brechas de los municipios con mayores necesidades del país”, afirmó el presidente de Findeter, Carlos Alberto Saad Llinás.

