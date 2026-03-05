En las últimas horas la Fiscalía llamó a juicio y acusó formalmente a Julio Gerlein y a los abogados Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón por los delitos de soborno en actuación penal y falso testimonio, en hechos relacionados con el caso de la excongresista Aida Merlano.

En la audiencia ante un juez de la República, el fiscal del caso detalló la línea de tiempo de los hechos y el rol de cada uno de los implicados.

“(Son) dos hechos o en dos líneas de tiempo distinta. Unos hechos anteriores al 1 de octubre del año 2019 que se da la fuga de la señora Merlano y hechos posteriores o que se ejecutaron en los momentos en los que ella se encontraba en estado de fuga de la cárcel del Buen Pastor. Estos hechos van única y exclusivamente referenciados, su señoría, a los acaecidos antes de ese 1 de octubre del año 2019″, señaló el representante del ente acusador.

Sobre el abogado Muñetón Restrepo, la Fiscalía señaló que “realizó tres ingresos a la cárcel y penitenciaría con alta y mediana seguridad para mujeres de Bogotá Buen Pastor, con el fin de visitar a la interna ciudadana Aida Merlano Rebolledo en fechas 28 de septiembre del año 2018, 9 de agosto de 2019 y 3 de septiembre del año 2019 (...) En esta visita se le ofreció la suma de 500 millones de pesos para que pudiera pagar gastos médicos del tratamiento de su hijo menor de edad y también pudiera pagar los honorarios de sus abogados. Este es el primer ofrecimiento dinerario que se ejecuta por parte suya”.

El fiscal continuó relatando las otras fechas en las que el abogado habría visitado a Merlano. En cuanto al abogado Teodoro Deyongh, el ente investigador señaló que realizó dos visitas a la excongresista en El Buen Pastor.

El propósito de las visitas, según la Fiscalía, habría sido ofrecerle dinero para que no mencionara a la familia Gerlein en sus declaraciones judiciales.

Cabe reseñar que en noviembre de 2024, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena impuesta a la excongresista Aida Merlano Rebolledo por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.

Entretanto, en lo que corresponde al empresario Julio Gerlein se tiene que ya ha sido involucrado en un proceso judicial por compra de votos y violación de topes electorales, por el cual ya fue absuelto en agosto del año 2024 y recientemente el Tribunal Superior de Barranquilla ratificó en segunda instancia la preclusión de dicho proceso.