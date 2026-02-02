El Gobierno nacional anunció el retiro del proyecto de ley 347 de 2026, conocido como el régimen sancionatorio del sector transporte, con el fin de introducir ajustes al articulado tras las múltiples interpretaciones erróneas que, según el Ministerio de Transporte, se generaron en torno a su contenido.

El Ministerio señaló que la iniciativa, radicada recientemente en el Congreso, había suscitado inquietudes entre transportadores y distintos sectores del país por el alcance de algunas disposiciones relacionadas con sanciones y controles en la actividad del transporte de carga.

Con el retiro temporal del proyecto, el Gobierno pretende revisar los artículos cuestionados y reabrir el proceso de concertación con los actores del sector, antes de presentar nuevamente la propuesta ante el Legislativo.

La cartera de Transporte reiteró su compromiso con la construcción de una normativa que garantice reglas claras, fortalezca la legalidad en el sector y responda a las necesidades de los transportadores, sin afectar la competitividad ni la operación logística del país.