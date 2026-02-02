Cuando aún en Bosconia, Cesar se celebraban las fiestas patronales de San Juan Bosco, la alegría se vio manchada de sangre y terror, con el asesinato de un hombre querido por la comunidad.

Se trata de Deimer Dayan Ordoñez Cantillo, de 36 años, quien se encontraba por el sector donde estaban ubicados los picós para el baile de los asistentes a las celebraciones.

El hecho sicarial se registró en horas de la noche del pasado domingo 1 de febrero, cuando dos sujetos desconocidos abrieron fuego en contra de Ordoñez Cantillo, quien era peluquero y propietario de una heladería, desde hace varios años.

La comunidad que estaba cerca de él y sus amigos, al ver que quedó tendido en el suelo con varios impactos de arma de fuego lo trasladaron desde el barrio El Recreo, en un motocarro hasta la Clínica Sinais Vitais, donde ingresó sin signos vitales.

Las autoridades señalaron que posterior al crimen, en el municipio se desplegó un plan candado para dar con el paradero de los delincuentes, quienes según la ciudadanía huyeron hacia una zona boscosa.

