El inicio del mes de febrero en Córdoba llegó con lluvias intensas que ya generan emergencias en el sur del departamento y en la capital Montería.

Ante esta última situación la alcaldía municipal activó un plan de atención de emergencias que de momento se concentra en la atención a los damnificados de los corregimientos Loma Verde, Las Palomas, Santa Lucía y Leticia que están inundados, así como en las veredas Marimba, Caña Flecha, El Caoba y San Miguel.

Aunque las precipitaciones se han mantenido en un rango moderado, su prolongada duración ha generado acumulación de agua y desbordamientos en algunas zonas, situación que también se registra en distintos puntos de la región Caribe, y que según los pronósticos del Ideam van a continuar toda la mañana.

La Oficina de Gestión Integral del Río y Atención del Riesgo y Desastres de Montería desplegó un equipo técnico hacia la zona rural, especialmente al corregimiento de Loma Verde, donde se reportan al menos cuatro veredas con afectaciones significativas y amplias áreas inundadas.

A su vez los organismos del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres trabajan en la caracterización de los daños e identificación de las familias afectadas para brindar asistencia humanitaria, evaluar soluciones y mitigar el impacto en estas comunidades.

El alcalde Hugo Kerguelén García le envió un mensaje de calma a las familias damnificadas indicando que no están solas porque la administración a su cargo está en los territorio y “mantenemos un monitoreo permanente de la situación”.

El mandatario invita a la ciudadanía a atender las recomendaciones oficiales, reportar cualquier novedad a las autoridades competentes y evitar exponerse a zonas de riesgo mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Agregó Kerguelén García que “según informe de la CVS, enfrentamos un fenómeno climático atípico por frentes fríos de alta intensidad provenientes del norte del continente. En los próximos 3 días se esperan lluvias moderadas e intensas, aumento en los niveles de los ríos Sinú y San Jorge y riesgo de inundaciones en zonas bajas y humedales”.

Por su parte la gobernación de Córdoba insta a los alcaldes y equipos municipales que reporten oportunamente la situación que afrontan por las lluvias a la Dirección de Gestión del Riesgo Departamental.

Ya fue instalado un PMU para atender la situación que se registra en los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, mientras que en Canalete se inundó la vía de acceso al municipio.