El Comando del Departamento de Policía Córdoba se estrena con una nueva dirección. El mando nacional institucional designó como nuevo comandante al coronel Fernando Guzmán Ramos.

El oficial reemplaza en el cargo al también coronel Elkin Jesús Corredor Rueda.

El nuevo comandante sostuvo que llega con el propósito de fortalecer la convivencia y la seguridad ciudadana en el departamento, en cumplimiento de los lineamientos estratégicos de la Policía Nacional.

El coronel Fernando Guzmán Ramos es nativo de Bogotá D. C., y cuenta con más de 28 años de servicio en la institución. Es profesional en administración policial y administración de empresas. Es experto en análisis estratégico y operacional en fenómenos que afectan la seguridad pública, así como capacidades en administración, gestión de proyectos e información. Además, es maestrante en temas de seguridad y defensa.

Al interior de la Policía Nacional ha ocupado importantes cargos operativos y estratégicos en áreas como la de inteligencia, investigación criminal, educación, sanidad y bienestar policial. A nivel internacional, se desempeñó como Jefe de la Oficina de Enlace de Colombia ante la Agencia de Policías de Europa (EUROPOL).

Su destacada trayectoria profesional ha sido reconocida con 196 felicitaciones y 69 condecoraciones y distinciones, tanto de orden nacional como internacional.

Al asumir el mando informó que su gestión estará enfocada en dar continuidad al trabajo adelantado por el comandante saliente, así como en el mejoramiento de las condiciones laborales, el fortalecimiento institucional y la calidad de vida del personal.