Policía de Cartagena, logró evitar que más de 1,1 toneladas de cocaína llegaran a Europa. El estupefaciente fue encontrado oculto dentro de una máquina pulverizadora industrial en el puerto de Cartagena y tenía como destino final Berlín, Alemania.

Lea más: Más de 200 policías blindan la seguridad en Magangué durante las fiestas patronales

Según el directo de la Policía, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que la droga sería propiedad del Clan del Golfo, una de las principales organizaciones criminales del país.

La incautación representa un golpe directo a las finanzas del narcotráfico y evita que toneladas de droga lleguen a las calles internacionales.

La Policía Nacional destacó que este operativo es parte de sus esfuerzos continuos para frenar el tráfico de estupefacientes y proteger a las comunidades locales y del mundo.

Ver más: Alcaldía de Cartagena fortalece seguridad ciudadana con equipos de comunicación para taxistas