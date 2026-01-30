La seguridad en el puerto fluvial de Magangué, Bolívar, donde están de fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria, fue reforzada con la presencia de 200 miembros de la Policía Nacional.

La llegada de más uniformados ha robustecido el dispositivo de seguridad y con ello garantizan el acompañamiento a propios y visitantes durante las festividades que iniciaron desde el fin de semana anterior con las novenas.

Policía de Bolívar/Cortesía

Las tradicionales festividades de la Virgen de la Candelaria son una celebración que convoca a feligreses y turistas de distintas regiones del país.

El dispositivo especial de seguridad que está en marcha en Magangué incluye patrullajes permanentes, controles preventivos y acompañamiento a los eventos religiosos y culturales, articulado con autoridades locales y organismos de socorro.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo que “nuestra prioridad es que estas festividades se desarrollen en un ambiente de tranquilidad, respeto y seguridad. Estamos aquí para cuidar la vida, la fe y la tradición de Magangué”.

Policía de Bolívar/Cortesía

Unidades del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), Tránsito y Transporte, Policía Comunitaria, Infancia y Adolescencia, y personal de investigación e inteligencia hacen parte del esquema de seguridad que se extiende a los corredores viales, zonas comerciales, embarcaderos y puntos de alta afluencia en Magangué, municipio que se prepara para vivir la devoción a la Virgen de la Candelaria este lunes 2 de febrero.