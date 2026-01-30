La alcaldía de Cartagena, a través de Distriseguridad y en articulación con la Policía Metropolitana, entregó 150 equipos celulares al gremio de taxistas de la ciudad.

Lea más: El ‘Mono Candelo’, uno de los más buscados en el sur de Bolívar, ya está en poder de las autoridades

Con esta dotación las autoridades buscan fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia mediante una comunicación directa, inmediata y efectiva con el gremio considerado un aliado clave en la prevención del delito y en la generación de alertas tempranas desde el territorio.

Cortesía Alcaldía de Cartagena

Los equipos entregados por el alcalde Dumek Turbay Paz cuentan con tecnología robusta y especializada que permite comunicación permanente, geolocalización en tiempo real y activación de alertas de emergencia, lo que optimiza la atención oportuna por parte de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Ver más: ANI y Oinac presentaron el plan de obras del aeropuerto de Cartagena

“Los taxistas son un grupo de personas que transitan 24/7 por la ciudad, por lo que son potenciales aliados en el apoyo para la Policía Metropolitana de Cartagena, la Infantería de Marina, el Cuerpo de Bomberos, el DATT, Distriseguridad, Secretaría del Interior y todas nuestras dependencias distritales para fortalecer la denuncia, la investigación de delitos y la persecución de criminales en tiempo récord”, indicó el mandatario de los cartageneros.

Cortesía Alcaldía de Cartagena

Agregó que la presencia de los taxistas “en los barrios y corregimientos, día y noche, de domingo a domingo, ampliará la red contra bandidos, crímenes contra las mujeres, entre otros comportamientos delictivos. Así avanzamos, comprometiendo a todas las fuerzas vivas de la ciudad en darle solución a los problemas que más nos aquejan: inseguridad y movilidad”.

Lea también: En Cartagena activan el seguimiento continuo por aumento del oleaje