Brayan Stiven González Quirama, alias Mono Candelo, señalado integrante del Clan del Golfo, uno de los más buscados en el sur de Bolívar y contra quien pesaba una circular azul de Interpol, ya está en poder de las autoridades en Cartagena.

Leer más: Desmantelan ‘Call Center’ utilizado para extorsión en centros transitorios para presos en La Guajira

Las unidades de Migración Colombia lo recibieron en el terminal aéreo, deportado de Estados Unidos, y se lo entregaron este viernes 30 de enero a las autoridades correspondientes.

Debe responder, entre otros hechos, por el asesinato de la lideresa social Rosa Elena Célix Guañarita, crimen que le atribuyen y que se registró en febrero del año 2023 en un establecimiento público cerca de la zona urbana del municipio de San Pablo.

Migración Colombia/Cortesía

Migración Colombia reportó en un comunicado que “este criminal, cuyo accionar sembró terror en el sur de Bolívar, fue entregado por las autoridades de los Estados Unidos y arribó al país en un vuelo de deportados procedente de Alexandria, tras permanecer requerido por la justicia colombiana”.

Le puede interesar: Líder campesino resultó herido a bala en atentado en Maicao, La Guajira

Lo procesan por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones “conductas asociadas a su accionar criminal como miembro de esta estructura armada ilegal en la región del Magdalena Medio”.

Lea acá: Hallan sin vida a soldado en base militar de Uribia, La Guajira

Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, sostuvo que “la deportación de este sujeto demuestra que no hay fronteras para la acción de la justicia cuando se trata de integrantes de estructuras criminales que atentan contra la vida y la seguridad en Colombia. En este Gobierno seguimos trabajando para evitar que personas con antecedentes tan graves utilicen la movilidad internacional para evadir a las autoridades”.