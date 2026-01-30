En horas de la tarde de este jueves 29 de enero fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de un soldado en una base militar ubicada en el municipio de Uribia, en La Guajira.

Según la información suministrada por el Ejército Nacional, el militar se encontraba prestando servicio como centinela, cuando presuntamente se causó una herida con su arma de dotación, en un hecho cuya ocurrencia y circunstancias son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

Al escucharse una detonación en el sector donde se encontraba el uniformado, el personal militar acudió de manera inmediata al lugar, procediendo a verificar la situación y a activar los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Un enfermero de combate le brindó atención inicial conforme a los procedimientos, sin embargo, el soldado ya no presentaba signos vitales.

De forma inmediata dieron parte a las autoridades judiciales competentes, quienes asumieron los actos urgentes correspondientes, de acuerdo con su competencia.

Así mismo, la entidad militar notificó a los familiares del soldado, a quienes la Institución brinda acompañamiento y apoyo psicosocial, con el respeto y la consideración que exige esta pérdida.

Se conoció que las investigaciones continúan en curso con el propósito de esclarecer plenamente los hechos y determinar las circunstancias que rodearon este lamentable suceso, las cuales, de manera preliminar, estarían asociadas a situaciones de carácter personal.

Finalmente, el Ejército Nacional lamentó “profundamente el fallecimiento de uno de sus soldados y expresa su más sincero mensaje de condolencias, solidaridad y respeto a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en su dolor y honrando la memoria de quien hizo parte de la Institución”.