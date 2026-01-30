El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) Regional Guajira habilitó las inscripciones para un total de 660 cupos distribuidos en 18 programas de nivel técnico y tecnólogo, en el marco de la Primera Oferta de Formación Presencial 2026, del 29 de enero al 5 de febrero. Esto con el fin de fortalecer las competencias laborales de los guajiros y responder a las necesidades productivas del territorio.

Lea: Refuerzan seguridad para el 2 de febrero y la temporada de carnaval en Riohacha

Los aspirantes podrán inscribirse en programas como Programación de Software, Operación Turística Local, Mantenimiento de Motocicletas y Motocarros, Gestión Contable y de Información Financiera, Coordinación en Sistemas Integrados de Gestión, Atención Integral al Cliente, Recursos Humanos, entre otros, los cuales están disponibles en las sedes de Riohacha, Maicao y Fonseca.

Esta oferta busca brindar herramientas concretas para el acceso al empleo, el emprendimiento y el fortalecimiento del talento humano local, en sectores estratégicos para el desarrollo económico del departamento.

Lea: Murió el Comandante de la Estación de Policía de Uribia

Las personas interesadas pueden consultar los programas disponibles e inscribirse a través de la plataforma institucional betowa.sena.edu.co, seleccionando la modalidad presencial y aplicando los filtros por municipio y nivel de formación.

¿Cómo inscribirse a la oferta del Sena?

Ingrese a betowa.sena.edu.co, en el apartado ‘Nuestra oferta educativa’, seleccione la opción ‘Presencial’, use los filtros del menú lateral izquierdo para elegir el nivel de formación y el área de conocimiento, consulte los programas disponibles y la información de cada uno.

Lea: Niegan nulidad en proceso contra abogado acusado de matar a su primo

Para inscribirse, inicie sesión o regístrese en el aplicativo dando clic en ‘Iniciar sesión’ o ‘Registrarse’, y siga los pasos indicados.