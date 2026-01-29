La Sala Civil de Familia, del Tribunal Superior de La Guajira, no accedió a la solicitud de nulidad del proceso penal que sigue la Fiscalía General de la Nación, en contra del abogado Nilson Solano Brochero, señalado como asesino de su primo, el médico ginecólogo, Ricardo Rodríguez Brochero, en un hecho registrado el 13 de octubre de 2024, en el barrio Lleras de Barrancas.

En la solicitud, la abogada del acusado argumentó que existen elementos suficientes en contra Solano Brochero, por tanto no debió darse la imputación de cargos por el delito de homicidio doloso en circunstancias de agravación, seguida de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, la cual fue apelada y en la actualidad goza de detención domiciliaria.

Pese a los argumentos de la defensa, la magistrada del caso consideró que sí existen argumentos válidos para que se continué el proceso y se de paso a la formulación de acusación, ante un juez del circuito de Riohacha.

Este caso causó gran conmoción en el sur de La Guajira, y Valledupar, debido a que los involucrados eran altamente conocidos. En el caso del médico, gozaba de gran prestigio por su profesionalismo en la ginecología. Mientras que el abogado había sido funcionario de la Defensoría del Pueblo.

Médico ginecólogo, Ricardo Rodríguez Brochero.

Para el día de los hechos, los dos primos estaban a las afueras de la casa de los padres de Solano Brochero, donde habían estado por largas horas en una parranda familiar. Entre los dos se originó una discusión por motivos desconocidos, lo cual desencadenó que el abogado le disparara al galeno. Todo quedó grabado en cámaras de seguridad y existen varios testigos presenciales. En ese mismo momento el jurista fue capturado en flagrancia.

El abogado Juan Pablo Molina, de la bancada de la defensa de la familia del médico asesinado, aseguró que trabajan en la compilación de pruebas para presentar un recurso de revocatoria de la detención domicilia, y que el proceso sea trasladado a Bogotá.

