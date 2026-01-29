De un paro cardiorrespiratorio murió el mayor Mauricio José Acosta Rodríguez, quien fungía como comandante de la Estación de Policía del municipio de Uribia, en La Guajira.

Según la información preliminar, el oficial iba ingresando a las instalaciones de la entidad policial en dicha municipalidad cuando le sobrevino la afección en la madrugada de este jueves 29 de enero.

Acosta Rodríguez, quien nació en El Copey, Cesar, tenía 44 años, de esos 17 de servicio en la institución. Llegó a esta unidad trasladado desde la Policía Metropolitana de Barranquilla, donde llevaba apenas dos meses y 16 días. Además fue jefe de la estación policial de El Banco (Magdalena) durante su etapa como Capitán.

Su esposa y sus tres hijos lo esperan con profundo dolor en Valledupar, Cesar, donde residían.

Se logró conocer que el oficial era muy devoto a Dios. Desde la página Pentecostales Apasionados, lamentaron su muerte. “El hermano Mauricio Acosta se ganó el respeto y admiración de la comunidad y sus subalternos. Su liderazgo se destacó por el respeto, la disciplina y el sentido humano”.

“Su compromiso con Dios fue reflejo en su actuar diario y vocación de servicio. Su legado perdura en la institución policial y en el corazón de quienes lo conocieron”, escribieron.