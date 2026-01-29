El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Planeta Rica, Córdoba, ordenó diez días de arresto para la gerente zonal de la Nueva EPS en este departamento, Lisseth Herlides Camargo Doria.

La decisión, que fue del 12 de diciembre de 2025 y que confirmó siete días después el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Planeta Rica, le fue notificada en las últimas horas al Comandante de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería para que haga efectivo dicho arresto.

Además Camargo Doria debe pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la Nación.

El arresto y la multa le fueron impuestos a la gerente zonal de la Nueva EPS en el departamento de Córdoba por haber desatendido un fallo de tutela del 8 de octubre de 2025 en favor de la usuaria Sulma Josefina Priolo Ramos.

De acuerdo con la familia de la paciente, ella padece Gonartrosis, enfermedad caracterizada por el desgaste del cartílago articular, lo que ocasiona roce de los huesos, causándole fuerte dolor, rigidez, inflamación y limitación de la movilidad y requiere de una valoración por parte de una junta médica o equipo interdisciplinario de medicina especializada para que defina sobra una cirugía, pero la Nueva EPS la ha sometido a “tramitología y negligencia”.

Los dolientes de Priolo Ramos, que habita en Planeta Rica, acudieron a la justicia para de esta forma lograr la atención que ella requiere. Tutelaron el derecho a la salud que les fue amparado, pero la entidad no ha respondido.