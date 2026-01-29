El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, participa en el Foro Económico Internacional “América Latina y el Caribe 2026”, que se desarrolla en Panamá.

El espacio de alto nivel, organizado por la CAF, reúne a líderes de gobierno, organismos multilaterales, sector privado y expertos internacionales para analizar los principales desafíos y oportunidades de la región.

La presencia de Kerguelén García en este escenario internacional reafirma su compromiso con una agenda de desarrollo sostenible, crecimiento económico, innovación y atracción de inversión, alineada con las dinámicas regionales y globales.

Kerguelén García participa en encuentros estratégicos y espacios de diálogo enfocados en competitividad territorial, financiamiento para el desarrollo, sostenibilidad ambiental, infraestructura, generación de empleo y cooperación internacional, temas clave para el fortalecimiento de las ciudades intermedias de América Latina y el Caribe.

“Montería está dando pasos firmes para consolidarse como una ciudad competitiva, sostenible y abierta al mundo. Estar en este foro nos permite compartir nuestra visión de desarrollo, aprender de experiencias internacionales y construir alianzas que se traduzcan en oportunidades reales para nuestra gente”, afirmó el alcalde Hugo Kerguelén García.