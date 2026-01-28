La Fundación Social Cordoberxia, organización no gubernamental que defiende los Derechos Humanos y promueve la paz en el departamento de Córdoba, alertó sobre la aparición de una bandera de la guerrilla del ELN en un costado de la vía que une al municipio de Puerto Libertador con el corregimiento de Puerto Belén.

Lea: Legalizan la captura del presunto feminicida de Sahagún, Córdoba

El hecho se habría registrado el martes 27 de enero, pero solo hasta este miércoles 28 Cordoberxia lo hizo público a través de su red social X.

“Ayer al costado de la vía que conecta al municipio de Puerto Libertador con el cgto. de Puerto Belén, entre otros: Fue vista por transeúntes una bandera alusiva al #ELN. ¡Gran preocupación!” ¿Está el ELN en Córdoba”, escribió Cordoberxia.

Ante esto el Comando del Departamento de Policía Córdoba inició una investigación con sus unidades especiales, que realizaron labores de vecindario y recolección de información en la zona y, de momento, “no se ha podido ubicar el elemento físico (la bandera) ni verificar el lugar exacto de su supuesto abandono”.

Lea: Montería ingresa a la Red de Bioverciudades de la CAF

Además, reporta la institución en un comunicado que “moradores y transportadores que frecuentan ese tramo vial han señalado no haber visto el elemento citado en sus desplazamientos habituales”, por lo que “se desconoce la procedencia y el contexto real de la fotografía, la cual se ha difundido únicamente a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

La Policía en coordinación con las fuerzas militares se reafirman en que no existen elementos e informaciones que indiquen presencia del ELN en el departamento de Córdoba. “Este grupo armado ilegal no opera en esta región”, pero no descartan que esta situación, es decir, la aparición de una bandera, “responda a una estrategia de desinformación promovida por sectores indeterminados”.

El Comando del Departamento de Policía Córdoba informó que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos, y exhortó a la comunidad a mantener la calma, evitar compartir información no verificada y confiar en los canales oficiales.