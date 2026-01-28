Montería continúa avanzando en su posicionamiento como una ciudad comprometida con el desarrollo sostenible y la protección de su entorno natural al convertirse oficialmente en la novena capital de Colombia en adherirse a la Red de Bioverciudades de la CAF, y en la número 233 a nivel mundial.

Con ello la capital de Córdoba se consolida como un referente en planificación urbana basada en la biodiversidad.

Este importante hito fue confirmado tras una reunión en Panamá sostenida entre el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, en la que ratificaron el ingreso de Montería a esta red global que promueve ciudades más verdes, resilientes e inclusivas.

La adhesión a la Red de Bioverciudades le permite a Montería fortalecer su modelo de desarrollo urbano sostenible, acceder a cooperación técnica, financiación internacional y buenas prácticas aplicadas con éxito en otras ciudades del mundo, orientadas a la protección de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

“Con este reconocimiento reafirmamos nuestro compromiso con una visión de ciudad que integra el crecimiento urbano con el cuidado del medio ambiente, la gestión responsable de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades”, sostuvo el alcalde Hugo Kerguelén.