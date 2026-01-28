Un juez de la República con funciones de control de garantías en el departamento de Córdoba legalizó la captura de Yozman Emil Herazo Morales, señalado de haber asesinado a su pareja sentimental y madre de una hija, Yuliana Martínez.

La detención del señalado feminicida ocurrió la tarde del lunes 26 de enero en el departamento de Sucre hacia donde este huyó en un carro de color negro con su hija tras presuntamente haberle causado la muerte a la joven mujer con un arma blanca que le incrustó en el cuello.

El coronel Fernando Guzmán Ramos, comandante del Departamento de Policía Córdoba, resaltó la excelente labor de la Policía Nacional en el departamento que permitió la captura del presunto agresor mediante un plan candado y dejarlo a disposición de la Fiscalía.

Herazo Morales, de 37 años, se apresta a ser imputado por los delitos de feminicidio agravado y secuestro de menor de edad. Estas diligencias judiciales seguirán su curso a pesar de que la defensa del procesado apeló la decisión de legalización de captura que se produjo al inicio de la tarde del lunes, casi tres horas después del crimen de la mujer en el barrio San José del municipio de Sahagún.