En la calle 15 con carrera 8 de la zona urbana del municipio de Chinú, en Córdoba, entró a operar la nueva sede del Banco Agrario.

Es la sucursal 796 en el país, y de acuerdo con la presidencia de la entidad, entra a fortalecer la operación en la región Caribe.

En la nueva sede cuentan con un director integral, un cajero y dos asesores para la atención de lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y las 4:30 de la tarde, y a partir del mes de febrero habrá servicio de cajero automático.

El presidente de la entidad, Hernando Chica Zuccardi, expresó que el “Banco Agrario avanza con la presencia institucional en todas las regiones del país, con miras a democratizar el crédito y promover los proyectos rurales, la economía popular y la inclusión financiera”.

Agregó que la llegada a Chinú tiene como objeto atender a una comunidad estratégica para el departamento de Córdoba, que tradicionalmente ha estado dedicada a la agricultura, la ganadería y el comercio, facilitando así el acceso a la oferta institucional del Estado.

