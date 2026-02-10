Durante el año 2026, el Banco Agrario será la entidad encargada de distribuir los recursos correspondientes a los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA en todo el territorio nacional.

Estas transferencias económicas están dirigidas a hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con los registros del Sisbén IV.

La entrega de los incentivos se realizará conforme al calendario establecido por Prosperidad Social, garantizando que los apoyos lleguen de manera organizada y transparente a los beneficiarios.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en 2026?

Los valores asignados por cada ciclo de pago varían según las condiciones socioeconómicas de cada familia. Para este año, Prosperidad Social estableció montos que van desde los 220.000 hasta los 500.000 pesos colombianos.

La asignación no es uniforme, ya que depende del nivel de vulnerabilidad reflejado en la base de datos del Sisbén IV. Por esta razón, es fundamental que los hogares mantengan su información actualizada, pues cualquier modificación puede influir en el valor recibido o en la continuidad del beneficio.

Prosperidad Social El Banco Agrario será el encargado de realizar la dispersión de los recursos de los programas.

Así puede consultar para conocer si recibe Renta Ciudadana

Acceder a rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co

Seleccionar la opción “Renta Ciudadana”

Hacer clic en “Consulta de beneficiarios”

Ingresar el número de cédula

Revisar el estado del registro

El sistema indicará si el hogar se encuentra activo y si tiene pagos programados. Se recomienda realizar este proceso únicamente en el portal oficial para evitar fraudes o información errónea.

Fechas confirmadas para los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en 2026

De acuerdo con la información divulgada por el Banco Agrario, el primer ciclo de pagos del año comenzará el 27 de marzo de 2026. Posteriormente, se desarrollarán nuevos desembolsos conforme al cronograma definido por Prosperidad Social.

Las fechas exactas y las modalidades de cobro se informan a través de los canales institucionales, por lo que los beneficiarios deben mantenerse atentos a los comunicados oficiales.