Avanza un proceso judicial que involucra a Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, quien ha sido relacionada con el caso por la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida en Bogotá el 31 de octubre de 2010. Moreno es objeto de investigación por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Lea más: Estos son los beneficios de ser jurado de votación en las elecciones del 8 de marzo

En los últimos días han salido a la luz nuevos elementos dentro del expediente que adelanta la Fiscalía General de la Nación, luego de revelaciones publicadas por la revista Cambio. Según esa información, Moreno habría tenido presuntos nexos con una red de corrupción encabezada por Olga Lucía Díaz Guzmán, conocida con el alias La Patrona.

Asimismo, las indagaciones apuntan a que Moreno estaría relacionado con un esquema de evasión fiscal que habría funcionado entre los años 2006 y 2009. Dicha estructura, de acuerdo con las autoridades, se dedicaba a la expedición de facturas falsas con el fin de reducir artificialmente la carga tributaria de diversas empresas en el país.

El medio citado señala que la empresa Montajes JM, creada por Jorge Moreno, habría sido utilizada como vehículo para estas operaciones irregulares, las cuales representarían movimientos cercanos a los 121.000 millones de pesos. En contraste, Díaz Guzmán fue capturada en agosto de 2019 y posteriormente decidió colaborar con la justicia.

Ver más: Coronel (r) Juan Carlos Figueroa aceptó responsabilidad ante la JEP por falsos ‘positivos’

En su testimonio, la mujer explicó la forma en que varias compañías habrían evadido impuestos y mencionó a Montajes JM como una de las firmas que se habría beneficiado de la facturación ficticia.

Finalmente, dentro del proceso judicial, el pasado lunes 19 de enero se llevó a cabo una primera audiencia, a la cual Moreno no asistió alegando quebrantos de salud. Su abogado defensor, Héctor Escobar, solicitó que el caso pudiera resolverse a través de sanciones económicas o acuerdos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), argumentando que un proceso penal podría afectar gravemente la operatividad financiera de la empresa.