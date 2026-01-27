El coronel en retiro Juan Carlos Figueroa Suárez admitió ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad por omisiones en una serie de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas en Valledupar cuando estuvo al frente del Batallón de Infantería La Popa.

La declaración se produjo este 27 de enero de 2026 durante la audiencia preparatoria del Juicio Adversarial Transicional, en el que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) lo señala por su presunta participación en al menos 24 hechos que habrían dejado 38 víctimas en la región Caribe.

“Sí, honorable magistrado, acepto responsabilidad por omisión, por no saber que las operaciones que ordené, a la luz de la Constitución Nacional y de las leyes de Colombia, mis subalternos las convirtieron en acciones criminales”, dijo durante la diligencia.

Luego, el magistrado preguntó al coronel (r) Figueroa Suárez si aceptaba o no responsabilidad. — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) January 27, 2026

El momento central de la diligencia llegó cuando el excomandante aceptó su responsabilidad por no haber impedido que operaciones militares derivaran en crímenes contra civiles. En su intervención, reconoció que sus órdenes, que aseguró haber dado bajo los marcos legales y constitucionales, fueron ejecutadas por subalternos como acciones ilegales.

Figueroa también señaló fallas en los controles internos y externos, y cuestionó la actuación de distintas instancias de la cadena de mando y de autoridades judiciales y policiales, a las que atribuyó omisiones que, según dijo, impidieron detectar y frenar a tiempo las irregularidades.

En ese contexto, mencionó la falta de respaldo de un superior en 2004, a quien —según su versión— solicitó apoyo para abrir investigaciones contra mandos de unidades bajo su jurisdicción. Afirmó que la negativa a proceder habría contribuido a la continuidad de los hechos que hoy son materia de juzgamiento.

Con esta admisión, el proceso entra en una fase clave dentro de la justicia transicional, al abordar no solo la responsabilidad directa por los crímenes, sino el papel del mando y las omisiones institucionales en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.