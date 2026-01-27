La Registraduría Nacional comenzó el proceso de notificación a los ciudadanos que fueron seleccionados como jurados de votación para las próximas elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas en Colombia.

A través de mensajes de texto y correos electrónicos, la entidad informa a los convocados sobre el lugar, la mesa y el puesto en el que deberán prestar su servicio durante la jornada electoral.

La participación como jurado de votación es un deber ciudadano. Quienes no asistan sin una justificación válida pueden enfrentar sanciones económicas equivalentes a varios salarios mínimos, indica la entidad.

Por esta razón, las autoridades recomiendan verificar con anticipación si se fue designado y cumplir con la responsabilidad asignada.

Estos son los beneficios que tiene por ser jurado de votación

De acuerdo con el Código Electoral, las personas que actúan como jurados tienen derecho a un día de descanso remunerado, el cual puede ser solicitado ante el empleador dentro de los 45 días posteriores a la elección.

Este beneficio aplica tanto para trabajadores del sector público como privado. Además, si una persona participa como jurado en varias jornadas electorales, podrá recibir un día compensatorio por cada una.

Asimismo, quienes cumplan como jurados y además ejerzan su derecho al voto pueden acceder a otros incentivos establecidos por la ley, entre ellos:

Medio día adicional de descanso laboral.

Descuentos en matrículas de universidades públicas.

Rebaja en el costo del pasaporte.

Prioridad en procesos de admisión educativa.

Preferencia en programas de vivienda y becas.

Descuentos en trámites oficiales.

Es por eso que, la Registraduría invita a los colombianos a consultar oportunamente su citación y prepararse para cumplir con este compromiso democrático, el cual contribuye al buen desarrollo de las elecciones.