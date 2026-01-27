En medio de una jornada de despidos en la Casa de Nariño, Carolina Calderón, exjefe de prensa del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), denunció este lunes la desvinculación de aproximadamente 30 funcionarios, ocurrida el pasado 26 de enero en Bogotá, y calificó el hecho como una “canallada” y una “masacre laboral”.

Durante una entrevista con ‘Blu Radio’, Calderón afirmó que la decisión fue inesperada y se produjo en el marco del aniversario número 70 del Dapre. Según su relato, la medida contradecía instrucciones impartidas previamente por el presidente Gustavo Petro para evitar despidos dentro de la entidad.

La exfuncionaria sostuvo que, el pasado 9 de enero, en un Consejo de Ministros ampliado, el mandatario leyó una circular en la que pidió no retirar personal, incluso si tenía vínculos con administraciones anteriores o diferencias ideológicas.

Calderón explicó que, días antes de su salida, el jefe de despacho, José Raúl Moreno, le aseguró que no sería retirada del cargo y le pidió no atender rumores, al señalar que el presidente se reuniría con el equipo.

Sin embargo, el 26 de enero, hacia las 5:00 de la tarde, recibió la notificación de insubsistencia sin explicación, firmada por la directora encargada del Dapre, Nhora Janet Mondragón Ortiz.

Tomada de X @nhora_mondragon Nhora Mondragón, nueva directora del Dapre.

El caso de Luz Dari Rojas, despedida tras 25 años de servicio y a un año pensionarse

Uno de los casos que Calderón destacó como más críticos es el de Luz Dari Rojas, funcionaria con 25 años de antigüedad en la institución y a poco más de un año de cumplir los requisitos para pensionarse.

De acuerdo con lo dicho en la entrevista, Rojas padece enfermedades de base y su desvinculación representa, a juicio de la exjefe de prensa, una afectación directa a la dignidad laboral. “Luz Dari es el Dapre”, afirmó Calderón al referirse a la trayectoria de la funcionaria.

Tensión interna y conformación de un sindicato en el Dapre

La exfuncionaria también se refirió al ambiente laboral previo a los despidos en el Dapre, el cual describió como tenso y hostil. En ese contexto, varios trabajadores habrían conformado un sindicato semanas atrás como mecanismo de protección.

Sobre la frase “hay que andar con cuchillo en Palacio”, Calderón explicó que alude a la necesidad de actuar con extrema cautela dentro de la Presidencia, ante lo que calificó como promesas de estabilidad que no se cumplieron.

La desvinculación de funcionarios del Dapre se produjo a pocos días del inicio de la Ley de Garantías, lo que, según Calderón, limita las posibilidades de que los afectados puedan ser vinculados nuevamente al sector público.

A esta situación se suma un escenario similar en la Cancillería, donde se reportan cerca de 130 despidos adicionales, de acuerdo con versiones conocidas en los últimos días.