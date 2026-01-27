Luz Dary Cruz, quien llevaba más de 25 años en la Casa de Nariño como jefe de recursos humanos, y a punto de pensionarse, fue una de las funcionarias que fue declarada insubsistente este lunes 26 de enero por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Leer también: Consejo Gremial radicó un documento ante la Corte Constitucional pidiendo el hundimiento total del decreto de emergencia económica

Así como ella, el Dapre hizo lo mismo con más de 20 funcionarios más, según informó Blu Radio. Lo polémico del hecho es que esto ocurre apenas horas antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías (31 de enero).

El medio nacional aseguró que desde la Presidencia indicaron que estas decisiones responden a que los funcionarios ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción, y por eso “al llegar una nueva administración se considera que se está a disposición del nuevo director o directora”.

Hay que recordar que a la dirección del Dapre llegó Nhora Mondragón, desde el pasado 23 de enero, en sustitución de Angie Rodríguez.

Mondragón se venía desempeñando desde 2025 como directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno en el Ministerio del Interior.

La salida de Angie Rodríguez, persona de confianza del presidente Gustavo Petro, se suma a la larga lista de funcionarios que han ocupado el cargo de dirección del Dapre, marcada por una constante rotación que ha generado inestabilidad y cuestionamientos sobre la poca duración de los altos funcionarios durante esta administración.

Importante: En medio de tensiones bilaterales, Ecuador incrementa en 900% la tarifa para transportar petróleo colombiano por su oleoducto

Según reseña el Ministerio del Interior en su página web, Nhora Mondragón es administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en administración en salud y gestión pública de la Pontificia Universidad Javeriana.

Cuenta con “más de 28 años de experiencia en la administración pública y el sector salud, ha liderado la gestión de recursos y la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”, se lee.