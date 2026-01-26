A través de un documento de 45 páginas radicado ante la Corte Constitucional, el Consejo Gremial pidió a este tribunal que se hunda en su totalidad el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional.

La solicitud llegó al despacho del magistrado Carlos Camargo, quien desde hace un par de semanas asumió el estudio de los decretos de emergencia económica. De hecho, el pasado viernes el togado pidió a sus colegas que se evalúe la suspensión de los efectivos de la normativa mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo.

Así las cosas, este nuevo concepto contra la emergencia económica, que será evaluado por el magistrado Camargo, señala que “el decreto no identifica afectaciones específicas sobre el acceso efectivo del país a los mercados de capitales, el perfil de vencimientos de la deuda pública, el costo promedio de financiamiento soberano, la estabilidad cambiaria o la ejecución presupuestal, ni acredita un deterioro abrupto o excepcional de estos indicadores que pueda razonablemente imputarse a los factores externos mencionados”.

En desarrollo....