Tras tener en cuenta distintas opiniones de expertos, gremios y demás sectores, el magistrado Carlos Camargo radicó una ponencia que pide la suspensión provisional del decreto de Emergencia Económica suscrito por el gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual será debatida la próxima semana por la Sala Plena de la Corte Constitucional.

El documento de 86 páginas se conoció en la tarde de este viernes 23 de enero y en este el togado pide a sus compañeros del alto tribunal que se haga efectiva la suspensión de los efectos de este polémico decreto porque, de lo contrario, las consecuencias aplicación del acto administrativo podrían ser irreversibles.

Sin embargo, esto no significa que el decreto esté suspendido ahora mismo, ya que la ponencia del ex defensor del Pueblo necesita al menos cinco votos a favor para que la norma se pause y no tenga efectos mientras la Corte llega a una decisión de fondo.

“Dada la naturaleza del decreto que versa sobre una cuestión que no admite aplazamiento, la Corte debe efectuar un primer pronunciamiento de oportunidad sobre la justificación o no de la emergencia económica, que es independiente del estudio de las medidas que a su amparo se dicten porque constituye el núcleo medular del problema“, se lee en la ponencia radicada este viernes.

Para el magistrado Camargo resulta “imperativo” que este alto tribunal “intervenga tempranamente con un alcance real y preventivo frente a estas medidas excepcionales que generan efectos irremediables, principalmente en la vida de los contribuyentes y del conglomerado social”, según se lee en el documento.

Noticia en desarrollo...