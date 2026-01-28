La Policía Nacional capturó a tres personas y decomisó un arsenal presuntamente vinculado al GDO ‘Los Costeños’, tras allanamientos realizados este martes en los barrios La Esmeralda y Bajo Valle, en Barranquilla.

Las diligencias de allanamiento y registro fueron ejecutadas por unidades de la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN) como parte de la estrategia institucional contra el homicidio y las estructuras criminales. Las capturas se produjeron en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron cinco revólveres de distintas marcas y calibres, un arma traumática, más de 230 cartuchos de varios calibres y nueve partes esenciales de armas de fuego, entre ellas empuñaduras, gatillos, martillos y otros mecanismos de funcionamiento.

El rol de los capturados en ‘Los Costeños’

De acuerdo con las investigaciones, los capturados y el material decomisado estarían al servicio del Grupo Delincuencial Organizado Los Costeños, como colaboradores de jefes de zona conocidos con los alias de ‘La Hormiga’ y ‘Pochi’.

Uno de los detenidos cumpliría el rol de armero de la estructura criminal, mientras que otro, que ejercía actividad comercial como tendero, habría actuado como almacenista, alquilando armamento para la comisión de hurtos, extorsiones y homicidios selectivos en el área metropolitana de Barranquilla.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, afirmó: “Esta operación representa un golpe contundente contra la estructura logística del GDO ‘Los Costeños’, al desarticular la red de suministro de armas que facilitaba la comisión de delitos graves en nuestra ciudad”.

Ya agregó: “Seguiremos trabajando de manera decidida para desmantelar estas organizaciones criminales y garantizar la seguridad de todos los barranquilleros”.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana e invitó a la comunidad a denunciar hechos delictivos a través de las líneas habilitadas, con reserva absoluta de la información.