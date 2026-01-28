El Departamento de Policía Atlántico dio a conocer el cartel de las nueve personas más buscadas, consideradas de alta peligrosidad, contra quienes reposan órdenes de captura por delitos que afectan gravemente la seguridad ciudadana, entre ellos concierto para delinquir, homicidio, homicidio agravado, feminicidio, delitos sexuales y tráfico de estupefacientes.

Entre los señalados se encuentra Deiver de Jesús Machacón Olivares, requerido por el delito de homicidio, por su presunta participación en el asesinato de una persona ocurrido en febrero de 2025 en el municipio de Manatí, Atlántico. Por los mismos hechos, también es buscado Jefferson Ruiz Villa, contra quien pesa una orden de captura por el homicidio.

Así mismo, figura Erick Junior Lascano Dita, requerido por homicidio agravado, vinculado al asesinato de una persona por hechos de intolerancia social ocurridos el 25 de diciembre de 2024 en el municipio de Sabanalarga.

Por el delito de feminicidio, las autoridades buscan a Edwin Javier Pla Campo, señalado como presunto responsable de la muerte de Cristina Paola Escorcia González, cuyo cuerpo fue hallado el 12 de mayo de 2025 en el municipio de Ponedera. De igual manera, es requerido Donaldo Antonio Vásquez Zúñiga, investigado por el feminicidio de su compañera sentimental, ocurrido el 2 de julio de 2024 en Tubará, Atlántico.

En el listado también aparecen Luis Enrique Rodríguez Maestre, Gustavo Adolfo Padilla López y Sol Milena Méndez Chávez, requeridos por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según las investigaciones, estas personas serían presuntos integrantes de Grupos Delincuenciales Comunes Organizados (GDCO), dedicados a la distribución de sustancias ilícitas en distintos municipios del departamento, entre ellos Sabanalarga.

Finalmente, se encuentra Jeison Antonio Acosta Jiménez, contra quien existe orden de captura por los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años agravado y acto sexual violento agravado, en concurso homogéneo sucesivo, por hechos ocurridos entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 en el municipio de Santo Tomás.

La autoridad señaló que se habilitaron las líneas 320 297 47 89- 321 394 11 45, y el correo deata.greso@policia.gov.co., para el suministro confidencial de información.