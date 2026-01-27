Uniformados del GAULA Atlántico, con apoyo del Ejército Nacional y coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron en flagrancia a alias Didier, considerado dinamizador y encargado del cobro de extorsiones del Clan del Golfo en el Atlántico.

La captura se efectuó en el corregimiento de Santa Cruz, municipio de Luruaco, durante una diligencia de allanamiento y registro, en la que también fueron incautados seis panfletos alusivos al Clan del Golfo y 20 cartuchos calibre 5.56.

Según las investigaciones realizadas por las autoridades, alias Didier exigía a comerciantes de la zona sumas de 1 a 2 millones de pesos como inscripción para supuesta “seguridad y protección”, además de cobros semanales de 100.000 pesos. Quienes se negaban a pagar eran declarados objetivo militar de la organización criminal.

El detenido era responsable de las extorsiones en los municipios de Repelón, Manatí, Sabanalarga y Luruaco, y su captura constituye un golpe directo a la estructura del Clan del Golfo en el Atlántico.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad ciudadana a través de las líneas de emergencia 123 o 165.