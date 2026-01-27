Un operativo de la Policía del Atlántico permitió la captura de un hombre de 44 años y la incautación de cinco kilos de marihuana que transportaba en un bus de servicio público.

La acción contó con la participación de la canina entrenada en detección de narcóticos, Miny, quien dio la señal positiva de la presencia del estupefaciente en la bodega del vehículo.

El procedimiento se llevó a cabo en la Vía Cordialidad, a la altura del kilómetro 102, en jurisdicción del municipio de Baranoa, durante los controles rutinarios de registro, control y solicitud de antecedentes realizados por la Seccional de Carabineros y Guías Caninos del Atlántico.

Según el reporte de las autoridades, al inspeccionar el bus que cubría la ruta Barranquilla–Cartagena, los uniformados encontraron una caja de cartón que contenía 10 paquetes rectangulares, envueltos en plástico transparente, con un peso aproximado de 5.000 gramos de marihuana. El estupefaciente y el capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, indicó que se mantendrán los planes preventivos y operativos en las vías del departamento e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilícita a través de la línea de emergencia 123.