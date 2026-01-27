Un hombre murió y otro resultó herido la noche del pasado lunes 26 de enero tras un accidente de tránsito registrado en la carrera 8 con calle 47, en Barranquilla, donde dos motocicletas colisionaron por causas que son materia de investigación.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Edison Rodríguez Arriaga, de 59 años, comerciante, quien falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el impacto.

Según el informe preliminar de las autoridades de tránsito, Rodríguez Arriaga se movilizaba en una motocicleta de placas YJC57G por la calle 47, cuando fue embestido por otra motocicleta de placas FKB95B, que transitaba por la carrera 8 en sentido sur–norte.

La colisión ocasionó que ambos conductores salieran expulsados de los vehículos. Edison Rodríguez quedó tendido sobre la vía sin signos vitales, mientras que el otro motociclista resultó lesionado.

El conductor de la segunda motocicleta fue identificado como Santiago Junior De Alba Duque, de 25 años, quien fue auxiliado y trasladado a la clínica La Victoria. Posteriormente, se conoció que el joven abandonó el centro asistencial por sus propios medios.

El siniestro se registró en un tramo de alto flujo vehicular, lo que obligó a la Policía de Tránsito a cerrar parcialmente la vía mientras unidades de criminalística realizaban la inspección técnica del cuerpo.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito.