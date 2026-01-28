Un nuevo ataque a bala se presentó en la noche de este martes 22 de enero en el que una mujer de 36 años fue asesinada en el barrio Altos del Río.

Lea más: Revelan identidades de las nueve personas más buscadas por la Policía en el Atlántico

Según las autoridades, el hecho se registró a las 8:00 de la noche, cuando Linda Eximirey Ordóñez Burbano se encontraba lavando una motocicleta frente a su vivienda cuando fue atacada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Los agresores le dispararon y luego huyeron del lugar.

Moradores del sector salieron de sus casas y se encontraron con la mujer tendida en el suelo. Linda fue trasladada al Paso El Pueblito, pero falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Ver más: Cayó alias Didier, dinamizador de extorsiones del Clan del Golfo en el Atlántico

La Policía informó que Ordóñez Burbano tenía antecedentes judiciales por lesiones personales y un ataque contra servidor público. Las autoridades continúan con la investigación para dar con el paradero de los responsables.