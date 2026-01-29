El próximo jueves 5 de febrero se realizará en la ciudad de Montería la primera jornada de Día Sin Carro y Sin Moto de este 2026.

Leer más: Los guiños de De la Espriella a la Casa Char tras obtener respaldo de Fico Gutiérrez

Esta actividad que busca promover la movilidad sostenible, la protección del medio ambiente y el cuidado de la salud pública, en el marco del compromiso de la ciudad con un desarrollo urbano más responsable, restringe la circulación de vehículos automotores que utilicen combustibles fósiles en la zona urbana entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

En el marco de esta jornada la alcaldía municipal ha ha programado actividades ambientales, recreativas, deportivas y de promoción de la movilidad activa, entre ellas jornadas de salud, espacios para la actividad física, siembra de árboles y corredores seguros para peatones y ciclistas.

Y para garantizar la seguridad vial de los participantes habrá cierres viales temporales en algunos corredores estratégicos, especialmente en la Avenida Primera, carrera 7 y carrera 8, que serán habilitadas para el uso exclusivo de peatones y ciclistas durante gran parte del día, así como en otros sectores del centro de la ciudad.

María Fernanda López, secretaria de Tránsito y Transporte de Montería, destacó que esta jornada es una invitación a reflexionar sobre los hábitos de movilidad y a apropiarse de una ciudad más amable y sostenible.

Ver también: Dos colombianas, entre los capturados por estafa en España: se hacían pasar por altos representantes de la Iglesia

“Este Día de la Movilidad Sostenible es una oportunidad para que Montería respire, para que prioricemos al peatón, al ciclista y a las formas de transporte limpias. Es un ejercicio ciudadano que nos permite avanzar hacia una movilidad más humana y responsable”.

De la medida están exceptuados los vehículos de transporte público, ambulancias, organismos de socorro, vehículos de seguridad, vehículos de servicios públicos, vehículos de transporte de alimentos, medicamentos, residuos hospitalarios, vehículos eléctricos, entre otros casos contemplados en la normativa vigente.

Además quedará exceptuado de la restricción el corredor conformado por la Glorieta de Mocarí – Segundo Anillo Vial (Variante Mocarí), Glorieta de la Terminal de Transportes, Glorieta del Monumento a la Ganadería(vía Montería - Planeta Rica), con el fin de garantizar la conectividad regional y el tránsito intermunicipal.

Con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios de movilidad activa restringirán la circulación vehicular así:

Le sugerimos: El carrusel de títulos de la Fundación Universitaria San José

En la Avenida Primera, entre las calles 21 y 37, desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., habilitándola como corredor exclusivo para peatones y ciclistas.

En la carrera 7, entre la avenida Circunvalar Sur y la calle 41, y en las carreras 8 y 8A, entre la Circunvalar Sur y la calle 41, en el mismo horario.