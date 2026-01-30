Para garantizar el orden público durante las festividades que se llevarán a cabo entre el 1 y el 17 de febrero, la Alcaldía Distrital de Riohacha adoptó una serie de medidas especiales de seguridad.

Se trata de la celebración del 2 de febrero, en honor a la Virgen de los Remedios, así como los eventos de pre-carnaval y carnaval que se desarrollarán en la ciudad. Las decisiones fueron tomadas en un consejo de seguridad realizado con las autoridades civiles y de la fuerza pública.

Como principal conclusión, se determinó el refuerzo del pie de fuerza en el Distrito con la llegada de 50 uniformados adicionales, que se suman a los 200 policías que actualmente operan en Riohacha. Este acompañamiento estará enfocado especialmente en los puntos de mayor afluencia de público durante las celebraciones religiosas y culturales.

Para el 2 de febrero, la Policía Nacional implementará un dispositivo de seguridad con presencia estratégica en tres zonas clave. Un primer grupo de uniformados estará ubicado en la calle Ancha, como principal zona de acceso al centro histórico y al sector bancario.

Un segundo grupo tendrá presencia permanente dentro del área donde se desarrollará la celebración, específicamente en el Parque Padilla. El tercer componente realizará recorridos constantes en el perímetro y zonas aledañas, con el objetivo de garantizar vigilancia y reacción oportuna.

A este despliegue se suma el apoyo del Ejército Nacional, que dispondrá de sus hombres en distintos puntos del Distrito, fortaleciendo las labores de control y seguridad.

De manera paralela, se mantendrán activos los cuadrantes de Policía en el resto de la ciudad para asegurar la vigilancia continua y prevenir situaciones que afecten la convivencia ciudadana.

En materia de movilidad, desde el 1 de febrero se implementarán medidas de seguridad vial, que incluyen cierres en las zonas de acceso comprendidas entre la calle 7 y la calle primera, con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades programadas y garantizar la seguridad de los asistentes.

En cuanto a los servicios públicos, la Dirección de Servicios Públicos del Distrito se comprometió a garantizar la recolección oportuna de residuos sólidos antes, durante y después de las actividades programadas, así como el correcto funcionamiento de las luminarias en las zonas de concentración de público y en los recorridos de las celebraciones, como parte de las acciones para mantener el orden, la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Las acciones de seguridad también cobijan los eventos de precarnaval y los días centrales de carnaval. Para estas fechas, la Policía Nacional, a través del Comando Distrital, desplegará nuevamente a los 200 uniformados, con el refuerzo de 35 nuevos integrantes, quienes en coordinación con la Secretaría de Gobierno del Distrito realizarán acompañamiento permanente a todos los eventos de las fiestas carnestolendas.

El acompañamiento de la fuerza pública se extenderá a sectores estratégicos como la vía Circunvalar, la calle Primera, la calle Ancha y los recorridos de carrozas y comparsas, puntos que tradicionalmente concentran un alto flujo de personas.

Por su parte, con el director de Instramd, Kevin Redondo, se definieron medidas de cierre vial de la calle primera a la siete y entre las carreras 7 y 10, en el centro histórico de la ciudad.

Las autoridades confirmaron que serán suspendidas las labores de cargue y descargue en el centro de Riohacha, desde el próximo domingo y hasta el martes 3 de febrero, de acuerdo a las disposiciones contenidas en los decretos expedidos por la Administración Distrital para estas celebraciones.