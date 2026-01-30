Mediante diligencias de registros y allanamientos en las Instalaciones Transitorias de Personas Privadas de la Libertad (ITPPL), unidades del Gaula de la Policía, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, incautaron diversos elementos prohibidos utilizados para la comisión de hechos delictivos en el departamento.

El proceso investigativo liderado por el grupo especial, logró identificar algunos presuntos delincuentes quienes venían realizando exigencias económicas a comerciantes y a la comunidad en general, suplantando el nombre de grupos criminales, con el propósito de generar miedo e intimidación a través de la modalidad de extorsión digital.

Según las investigaciones, estas exigencias consistían en pagos únicos que oscilaban entre los 3 y 10 millones de pesos, además de pagos mensuales cercanos a los 500 mil pesos, afectando gravemente la estabilidad económica y la tranquilidad de las víctimas en distintos sectores del departamento.

Policía de La Guajira

Durante la diligencia judicial se incautaron 68 teléfonos celulares, 70 cargadores de celular, 150 cajas de cigarrillos, tres grameras, 255 gramos de clorhidrato de cocaína, 329 cigarrillos de marihuana y 30 gramos de marihuana.

Respecto al operativo, el coronel Salomón Bello, comandante del Departamento de Policía Guajira, manifestó que, “esto hace parte de nuestra lucha frontal contra la extorsión en todas sus modalidades. Con estas acciones estamos afectando de manera directa las estructuras criminales que, desde centros de reclusión, buscan intimidar y generar temor en nuestros comerciantes y ciudadanos.”

Finalmente, el alto oficial invitó a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho de extorsión a la línea 165, garantizando absoluta reserva y acompañamiento permanente.

