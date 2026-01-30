En un atentado sicarial perpetrado en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira, un hombre resultó gravemente herido.

Leer también: Hallan sin vida a soldado en base militar de Uribia, La Guajira

Las autoridades revelaron que la víctima responde al nombre de Carlos Escobar, líder campesino e hijo del gerente de la Coordinadora Campesina del municipio de Maicao.

El caso se registró en la tarde de este jueves 29 de enero, en el barrio Monte Bello, jurisdicción de la municipalidad fronteriza.

Según la información preliminar, el mencionado se encontraba en la terraza de su vivienda, cuando fue sorprendido por dos hombres a bordo de una motocicleta. Él que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades, para luego huir junto a su cómplice.

Mientras que el baleado fue auxiliado por su familiares que lo trasladaron hasta un centro asistencial local, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Importante: Refuerzan seguridad para el 2 de febrero y la temporada de carnaval en Riohacha

Se logró conocer que la víctima, es el gerente general de la campaña a la Cámara de Representantes de la líder afro Kendry Reyes, quien se encuentra inscrita por la circunscripción afro del partido Limones, para las elecciones al Congreso de la República este 8 de marzo.

Investigadores de la Sijín e Inteligencia Policial adelantan las labores para establecer los móviles del atentado y la captura de los responsables.