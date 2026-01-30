La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (Oinac) presentaron y pusieron en marcha el plan de obras que modernizará y ampliará la terminal aérea más importante del Caribe.

Los trabajos de la primera fase comprende las adecuaciones en la fachada y el hall principal que tendrán una ampliación de 1.880 m2 que a su vez se ejecutarán en tres momentos que contemplan el desplazamiento de la vía, lo que originará el cierre de los dos carriles del costado derecho de la Calle 70A (vía de acceso al aeropuerto).

Además, como medida de mitigación se habilitarán los dos carriles del costado izquierdo para la circulación del transporte público y los vehículos particulares circularán por dos carriles habilitados al interior del parqueadero de la terminal aérea.

Estos trabajos no solo fortalecerán la infraestructura del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena sino que también mejorarán en confort y experiencia de los pasajeros nacionales y extranjeros.

“Este 2026 arrancamos con muy buenas noticias para el Caribe colombiano y pisamos el acelerador para avanzar con las adecuaciones a la infraestructura de la terminal aérea de Cartagena, buscando garantizar la prestación del servicio aéreo y la conectividad aérea para los más de 7,7 millones de visitantes nacionales y extranjeros que al año llegan y salen de la ciudad amurallada”, indicó Óscar Torres, presidente de la ANI.

Las obras hacen parte integral del proyecto de ampliación y modernización del Aeropuerto, y estiman que tengan una duración de 7 meses.

Por su parte, Christian Carrazana, gerente del aeropuerto, anotó que estas obras permitirán que las operaciones al interior del terminal mantengan el nivel óptimo de servicio, conforme a los estándares establecidos internacionalmente.