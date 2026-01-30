La Alcaldía de Cartagena de Indias, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), se mantiene en estado de monitoreo permanente ante la evolución del fenómeno de fuerte oleaje que se registra en el litoral Caribe y que podría generar olas superiores a los tres metros de altura.

El reporte que hizo la Dirección General Marítima, a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, advierte sobre el posible tránsito de frentes fríos provenientes de Norteamérica hacia el noroeste del mar Caribe. Este fenómeno, asociado al desplazamiento de masas de aire frío y a la presencia de sistemas de alta presión y frentes estacionarios en la región, generará una alteración significativa en las condiciones meteomarinas del Caribe colombiano.

Las autoridades prevén que a partir de este sábado 31 de enero se produzca una intensificación gradual de los vientos, con velocidades estimadas entre los 25 y 30 nudos, así como un aumento progresivo en la altura significativa del oleaje, que podría alcanzar entre 3 y hasta 4 metros, con mayor intensidad entre la tarde y la noche del domingo 1° de febrero y la madrugada del lunes 2 de febrero de 2026.

“Estas condiciones podrían favorecer la presencia de oleaje atípico o mar de fondo, con posibles afectaciones en zonas costeras del Caribe colombiano. De manera preventiva, la OAGRD tiene desplegada una Cuadrilla de Reacción Inmediata para atender los efectos derivados de los fuertes vientos, especialmente la acumulación de arena en corredores estratégicos como la avenida Santander, garantizando condiciones adecuadas de movilidad y seguridad para peatones y conductores”, reportó la alcaldía en un comunicado de prensa.

Finalmente la administración distrital hace un llamado a la ciudadanía, así como a la comunidad marítima y costera, para que extreme las medidas de seguridad, evite actividades en el mar mientras persistan estas condiciones y atienda únicamente la información emitida por los canales oficiales.