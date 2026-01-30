La Alcaldía de Cartagena recibió la visita de la embajadora de Alemania, Martina Klumpp, quien se reunió ese viernes con el alcalde Dumek Turbay.

Leer más: Bancolombia pone a la venta viviendas usadas desde $120 millones: así puede adquirir el catálogo

La finalidad de este encuentro fue revisar avances, compartir resultados y proyectar nuevas oportunidades de cooperación entre Cartagena y el Gobierno alemán, con un enfoque claro en la sostenibilidad ambiental, la acción climática y el desarrollo urbano sostenible.

Se destacan de esta alianza alemana el impulso a la economía circular y los empleos verdes, a través del programa PREVEC, que fortalece capacidades institucionales, promueve modelos de negocio sostenibles, fomenta el reciclaje y abre oportunidades de formación con enfoque de equidad de género.

Además del trabajo realizado para fortalecer la gobernanza en economía circular, mediante espacios de diálogo y articulación liderados por la GIZ, que han permitido unir esfuerzos entre el sector público, privado y organizaciones locales para avanzar en una agenda ambiental compartida.

Ver también: “En Barranquilla decían que mis mejores partidos eran ante Junior y en Cali decían que me regalaba”: Cristian Barrios

Otro punto central del encuentro fue el acompañamiento técnico para la construcción del Plan 4C de Cartagena (Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima), una hoja de ruta estratégica que busca preparar a la ciudad frente al cambio climático y orientar su desarrollo urbano de manera sostenible.

La embajadora Martina Klumpp sostuvo que “el alcalde me ha hablado sobre todo el desarrollo que ha tenido la ciudad y me voy con satisfacción porque me ha contado que están mirando los cuerpos de agua de la ciudad como eje de desarrollo y movilidad. Mirar hacia el agua en Cartagena fortalecería la economía y por supuesto sería de rápido acceso para un futuro en cualquier ámbito”.

Le sugerimos: Laura Sarabia pidió a la Fiscalía que llame a declarar al presidente Petro tras sus acusaciones sobre designación de interventores de EPS

Por su parte el alcalde Dumek Turbay Paz valoró la visita como una señal clara de confianza y de interés del Gobierno alemán en acompañar los procesos de transformación de Cartagena. “Este encuentro reafirma que la ciudad está caminando en la dirección correcta, pensando en el desarrollo, el ambiente y el bienestar de la gente”, expresó.