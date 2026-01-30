En las últimas horas fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino en jurisdicción del municipio de Maicao, La Guajira.

Durante la inspección al cadáver realizada por funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Seccional, se logró establecer que la víctima respondía al nombre de Carlos Eduardo Ruiz González, alias Rambo.

El hallazgo se registró en la tarde de este viernes 30 de enero, en la trocha María C, cerca al barrio Villa Luz.

Según la información preliminar, el mencionado presentaba tres impactos de arma de fuego, en la cabeza y tórax. Residentes del sector y transeúntes que pasaban por el lugar dieron aviso a la Central de Comunicaciones de la Policía mediante una llamada.

Ruiz González, era buscado por las autoridades por estar relacionado en múltiples acciones delictivas en el municipio de Maicao, por lo cual la Alcaldía Municipal ofrecía la suma de hasta $200 millones, por información veraz que conlleva a su captura.

La Policía de La Guajira indicó que los móviles son materia de investigación por parte de personal de la Sijín e inteligencia policial.