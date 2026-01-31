En las últimas horas fue reportada la liberación del tendero que había sido secuestrado el pasado 24 de enero en jurisdicción del municipio de Maicao, La Guajira.

Las autoridades revelaron que gracias al trabajo articulado de las autoridades policiales y militares, Jhomar Erley Mejía García se encuentra en libertad y con su familia.

“Seguimos trabajando de manera conjunta para garantizar la seguridad y la tranquilidad de nuestra comunidad”, expresaron desde la Alcaldía Municipal.

Tras el secuestro del administrador de la tienda ‘Bambú’ y otra serie de situaciones en materia de seguridad en Maicao, las autoridades locales convocaron a un Consejo de Seguridad Extraordinario en el que trataron el fortalecimiento de las acciones institucionales encaminadas a enfrentar las estructuras delincuenciales que hoy afectan la tranquilidad del comercio y de las familias del municipio.

Como parte de las acciones que se mantienen vigentes, el alcalde Miguel Aragón, anunció la recompensa de hasta $100 millones, para quien suministrara información veraz que permitiera ubicar y rescatar con vida al comerciante secuestrado entre los barrios Ovidio Mejía y Torre de La Majayura.

En su momento, se conoció que gracias a la información suministrada oportunamente por la ciudadanía, al uso de herramientas tecnológicas y a labores de inteligencia, las autoridades lograron identificar la ruta utilizada por los delincuentes en el secuestro del joven tendero.

Se contaba con información relevante que permitió individualizar a varios de los presuntos responsables, datos que tenían en el poder la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial, avanzaron en el proceso investigativo con miras a las capturas y al rescate con vida de la víctima.

Finalmente, las autoridades no precisaron si la liberación hizo parte de un operativo, se pagó una recompensa o los captores lo hicieron voluntariamente.