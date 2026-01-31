En la tarde de este sábado 31 de enero, desconocidos con armas de fuego perpetraron un atentado en el que murieron tres jóvenes y uno más resultó lesionado en zona rural de Riohacha.

Las autoridades revelaron que las víctimas son dos menores de 15 y 16 años de edad, además de Luis José Vega Barrios, de 27.

Mientras que el lesionado responde al nombre de Yoandry José Vargas Álvarez, de 18 años.

Los hechos se registraron en la calle 44, de la invasión Los Cerezos, entre la salida de Maicao y Valledupar.

Según la información preliminar, cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas, dispararon en repetidas oportunidades contra los mencionados, quienes se encontraban debajo de un árbol. Tras su cometido los sicarios huyeron con rumbo desconocido.

En el lugar quedó el cuerpo de uno de los menores de edad. Mientras que los otros tres fueron trasladados al hospital Nuestra Señora de Los Remedios, Clínica Renacer y Clínica Anashiwaya, los dos que llegaron a los centros asistenciales privados murieron por las gravedad de las heridas, mientras que Vargas Álvarez, se encuentra estable y bajo observación médica.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial.

Finalmente, la Policía Departamental indicó que los móviles son materia de investigación por agentes de la Sijín y Sipol.