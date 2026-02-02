Daniel Garcés Carabalí, exembajador de Colombia en Ghana, fue acusado formalmente como posible responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravado, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó el escrito de acusación en su contra, señalado de haber sometido física, sexual y psicológicamente a su compañera sentimental durante los 10 años de convivencia y posterior a la separación.

De acuerdo con la Fiscalía, Daniel Garcés Carabalí habría ejercido un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su pareja entre 2011 y 2021.

“Ante las reiteradas agresiones la mujer decidió separarse, pero los ataques e intimidaciones habrían continuado”, sostuvo el ente acusador en un comunicado.

Agregó que los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el exdiplomático le quitó a la expareja la custodia de sus hijos en represalia porque ella inició una relación amorosa con otra persona.

“Inmediatamente la víctima inició una nueva relación sentimental, Garcés Carabalí presuntamente recurrió a testimonios falsos y pruebas cuestionables para instaurar acciones ante una comisaria y un juzgado de familia de Bogotá, y así obtener la custodia de sus hijos con el supuesto de que eran maltratados”, explicó la Fiscalía.

Estas actuaciones legales evitaron que la mujer viera y compartiera con los menores de edad y ejerciera sus derechos como madre.

“La situación fue aprovechada por el entonces embajador, que trasladó a los menores de edad a Ghana y los mantuvo alejados de la mamá”, aseguró el ente investigador.