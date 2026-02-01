Un aparatoso accidente de tránsito se presentó la mañana de este domingo 1 de febrero en la ciudad de Villavicencio, en el Meta, que involucró a un taxista que chocó a dos uniformados de la Policía que cumplían con sus labores.

Lea también: Julio Gerleín, llamado a juicio por la Fiscalía por presunto soborno a Aida Merlano

El hecho se presentó sobre las 08:30 de la mañana en el barrio Jordan de la ciudad donde en una intersección de este sector el conductor del taxi, que conducía a alta velocidad sobre la carrera 17B, no se percató que los policías se desplazaban sobre la calle 37A.

Bastaron segundos para que ambos vehículos colisionaran impactando por un costado a la motocicleta de la Policía haciendo que los dos uniformados salieran disparados para posteriormente impactar de manera violenta contra el asfalto.

Uno de los patrulleros llevó la peor parte: terminó chocando con un poste de electricidad que se ubica sobre una de las esquinas justo al frente de un restaurante en el que un comensal también resultó con lesiones leves pues el cuerpo del policía lo impactó.

Captura de pantalla Momento de la colisión entre el taxi y la motocicleta.

Lea también: Turista no acató las recomendaciones por frente frío y murió por inmersión en una playa de Coveñas

Otro taxi que se encontraba estacionado en el lugar también resultó con afectaciones en su parte trasera.

Los policías fueron identificados como Jesús Sneider Villalobos Calderón, subintendente quien iba de parrillero, y el patrullero Andrés Felipe León Ardila quien conducía la motocicleta. De acuerdo con información de la institución, estos dos uniformados se encontraban realizando una persecución cuando fueron embestidos.

Tras el fuerte choque, los uniformados fueron trasladados al centro de salud El Recreo para ser valorados. Por su parte, el subintendente Villalobos fue remitido al Hospital Departamental de Villavicencio por la gravedad de las heridas presentando fractura en la pierna izquierda (tibia y peroné), trauma craneoencefálico y pérdida del estado de la conciencia, tiempo después se confirmó su fallecimiento.

Cortesía Subintendente Jesús Sneider Villalobos Calderón, la víctima fatal del accidente.

Lea también: Iván Cepeda convoca a manifestaciones para el próximo martes para apoyar a Petro

Entre tanto, el patrullero León Ardila presenta factura en la pierna izquierda a la espera de resultados de exámenes médicos en el puesto de salud del recreo y pendiente a su remisión, según reza el último parte médico.