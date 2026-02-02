Este domingo 1 de febrero partió el vuelo del presidente Gustavo Petro hacia los Estados Unidos donde se cumplirá con una agenda oficial de cuatro días que incluye su visita a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump.

Lea también: Paso de frentes fríos de Norteamérica, la causa de fuertes precipitaciones en el Caribe colombiano

El mandatario colombiano no viaja solo, la comitiva del Gobierno la componen también la canciller Rosa Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la directora de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda; el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el director de la DNI, René Guarín.

“Espero que mientras esté reunido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también estén reunidos los colombianos en las plazas públicas, congregados con la cadena de los afectos”, le aseguró Petro a RTVC antes de embarcarse al avión.

Y agregó: “Tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida, por las Américas, el mundo y por supuesto, para Colombia. Espero entregar buenas noticias”.

Lea también: “Su cuerpo será entregado por las comunidades indígenas a la OEA y a la brigada 11″: Petro sobre muerte de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo

La agenda oficial arrancará el lunes 2 de febrero y la visita contempla una serie de conferencias y reuniones con organismos multilaterales, en un contexto en el que la capital estadounidense enfrenta un clima extremadamente frío, con temperaturas que han bajado hasta cerca de −12 °C, lo que ha obligado a reforzar la logística de transporte y coordinación de actividades oficiales.

Entre los temas más relevantes de la cita figura el interés de fortalecer la cooperación en materia de lucha antidrogas, un punto central después de meses de discrepancias entre Bogotá y Washington respecto a la política de narcóticos.

También se espera que se aborden asuntos como la situación en Venezuela. En ese punto, el propio Trump se refirió al porvenir político de la líder opositora María Corina Machado durante las últimas declaraciones públicas.

Lea también: Alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo, murió en un accidente fluvial en Córdoba

La reunión entre el líder progresista y el empresario republicano, lograda por la labor silenciosa del embajador Daniel García-Peña, tiene como objetivo ponerle fin a la escalada verbal que ambos jefes de estado han tenido en los últimos tiempos, pero que se acrecentó luego de que la Casa Blanca incluyera al exalcalde de Bogotá en la Lista Clinton junto a su alfil más poderoso, Armando Benedetti, el ministro del Interior. Además, hubo recios señalamientos y acusaciones ligadas con el narcotráfico.

La tensa relación tocó un punto límite tras las reiteradas críticas de Trump contra Petro, quien cuestionó el operativo militar estadounidense que culminó con la captura en Caracas del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En Palacio corre el rumor de que Petro tema ser presa de los pantomimas de Trump en la Casa Blanca, donde la escena diplomática se convirtió en un escaparate de desplantes. Volodímir Zelenski fue blanco de reproches personales: desde cuestionamientos por su gratitud hasta burlas por su atuendo, lanzadas por Trump y su vicepresidente, JD Vance.