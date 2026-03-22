La Consejería Comisionada de Paz aclaró a través de un video publicado en redes sociales que, desde noviembre de 2024, no existe ninguna mesa de negociación, acercamiento ni diálogo entre el Gobierno nacional y la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc que opera bajo el mando de alias Iván Márquez.

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Esto en medio de las reacciones que ha generado desde el sector opositor al gobierno de Gustavo Petro el testimonio de alias el Viejo, condenado por el crimen de Miguel Uribe Turbay, que indica que la orden de asesinar al senador y precandidato presidencial del Centro Democrático salió de la Segunda Marquetalia.

Tras conocerse la confesión de alias el Viejo, la candidata presidencial Paloma Valencia, del CD, aseveró en su cuenta de X que “los que mataron a Miguel Uribe tienen fotos abrazados con Iván Cepeda. Lo mandaron a matar mientras negociaban la paz total con Iván Cepeda”.

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Los que mataron a Miguel Uribe tienen fotos abrazados con @IvanCepedaCast . Lo mandaron a matar mientras negociaban la paz total con @IvanCepedaCast .

El testimonio revelado por @RevistaSemana es aterrador.



Derrotaremos a los amigos de la Segunda Marquetalia y vamos a construir… pic.twitter.com/VW7wtBxXS3 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 21, 2026

Ante esta y otras declaraciones sobre la relación entre el Gobierno y la Segunda Marquetalia, la Consejería Comisionada de Paz recordó que la negociación se acabó hace más de un año.

“Es importante destacar que durante una reunión extraordinaria de la mesa de diálogo realizada el 16 de noviembre de 2024 se dio lectura a una comunicación enviada presuntamente por Iván Márquez a los países garantes y entidades acompañantes, donde (sic) manifestaba que él y las subestructuras que continuaban bajo el nombre de Segunda Marquetalia no reconocían las actividades que se venían realizando en el marco de este proceso”, explica la Consejería Comisionada de Paz en un video.

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Agrega que la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de la Frontera Ejército Bolivariano, subestructuras que también conformaban la Segunda Marquetalia, a través de un comunicado el 20 de noviembre de 2024 manifestaron su voluntad de continuar con los diálogos que se venían adelantando en ese momento a partir de los acuerdos que para esta fecha ya se habían logrado.

“Para ello decidieron deslindarse del nombre Segunda Marquetalia y agruparse desde entonces bajo la denominación de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). El reconocimiento de los diálogos con este grupo está respaldado por la resolución presidencial 202 de 2025″, detalla.

Para quienes siguen insistiendo y desinformando acerca de los supuestos diálogos entre el Gobierno nacional con la Segunda Marquetalia.



❌ Desde noviembre de 2024, no existe ninguna mesa de negociación, acercamiento ni diálogo entre el Gobierno nacional y este grupo armado… pic.twitter.com/Lygi93A8Y9 — Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) March 22, 2026

En el mismo sentido se pronunció el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X: “La Segunda Marquetalia no adelantaba negociaciones con el Gobierno cundo participaron bajo órdenes de la junta del narcotráfico del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay”.

“Las personas Santrich e Iván Márquez murieron o quedaron incapacitados mucho antes de estos sucesos, cuando era gobierno el presidente Duque. Transgredir los tiempos para obtener ventaja electoral no hace bien a Colombia. La gran pregunta aún sin respuesta es: ¿por qué la Junta del narcotráfico ordenó el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay?“, escribió Petro.