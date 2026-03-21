Luego de que se conociera públicamente, a través de una publicación de la revista ‘Semana’, que la orden de asesinar al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay habría salido de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc que opera bajo el mando de alias Iván Márquez, el expresidente Álvaro Uribe Vélez salió en un video a señalar al actual candidato presidencial Iván Cepeda como instigador en el magnicidio.

Lea: La orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay habría salido de la Segunda Marquetalia, según confesión de uno de los condenados

“La Fiscalía presenta como una evidencia incontrastable que quien ordenó el asesinato de Miguel Uribe fue la Nueva Marquetalia. ¿Y dónde están los instigadores? ¿Cuánto instigó Petro? ¿Cuánto instigó Cepeda? ¿Dónde está Cepeda, que sacó para que gozaran de impunidad del país para Venezuela a Santrich y a Iván Márquez? Por favor, compatriotas, el país no puede seguir siendo entregado al terror”, dijo el exmandatario en un video que publicó en sus cuentas de redes sociales.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodríguez Visita del senador Miguel Uribe Turbay al periódico el 16 de mayo 2024

En respuesta, mediante un mensaje publicado en X (antes Twitter), el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, le exigió a Álvaro Uribe presentar ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación que lo relaciona con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 en Bogotá y murió el 11 de agosto.

Lea: Condenan a 22 años de cárcel a alias el Viejo por crimen de Miguel Uribe Turbay

“En atención a sus recientes declaraciones, le solicito que, a la mayor brevedad, presente ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación que ha formulado en mi contra, en relación con el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe”, escribió Cepeda.

Agregó que “en un Estado de derecho, las afirmaciones de tal gravedad no pueden quedar en el terreno de la insinuación ni de la descalificación pública”.

“La responsabilidad con el país exige acudir a las instituciones y permitir que sea la justicia la que esclarezca los hechos con base en evidencias verificables. Quedo, como en ocasiones anteriores, a la espera de que este asunto sea tramitado en los escenarios judiciales correspondientes”, sostuvo.

Lea: Fiscal Luz Adriana Camargo alerta que los investigadores del magnicidio de Miguel Uribe fueron amenazados

Y finalizó diciendo que Colombia merece verdad, rigor y respeto por la vida democrática, “no la propagación de señalamientos sin sustento ni la incitación al odio en el debate electoral y político”.

COMUNICACIÓN PÚBLICA



A Álvaro Uribe Vélez



Señor expresidente y excandidato al Senado:



En atención a sus recientes declaraciones, le solicito que, a la mayor brevedad, presente ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación que ha formulado en mi contra, en relación… https://t.co/LuN5Ojbn31 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 21, 2026

Cómo planeó la Segunda Marquetalia el crimen de Miguel Uribe

La confesión de ‘El viejo’, condenado a 22 años de prisión por su papel como intermediario entre los determinadores del asesinato de Miguel Uribe, revela que el crimen no fue improvisado. Por el contrario, habría existido una fase de inteligencia previa, seguimiento al político y múltiples intentos fallidos antes del ataque definitivo.

Inicialmente, según Simeone Pérez Marroquín (’El viejo’), el plan era ejecutar el asesinato en otro punto de la capital. Sin embargo, la operación fue modificada hasta concretarse en el parque El Golfito, en el barrio Modelia.

El relato también detalla la participación de varios actores: desde quienes hacían seguimiento, hasta quienes facilitaron el arma y coordinaron al sicario, un menor de edad que finalmente disparó contra el dirigente político.

Lea: Miguel Uribe Londoño dice que el dinero para el magnicidio de su hijo “vino de Venezuela”

Alias el Viejo aseguró que fue contactado por Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, un exintegrante de las Farc que posteriormente se vinculó a la Segunda Marquetalia. A través de él se canalizaron las órdenes y se coordinó la ejecución del plan. El esquema incluía logística, transporte, armamento y comunicación permanente entre los implicados.

‘El Viejo’ y ‘Yako’ ya se conocían de tiempo atrás, pues ambos habían compartido tiempo en prisión: “Yo lo conocí en la cárcel La Picota de Bogotá. Hace más de 15 o 20 años coincidimos allí mientras estábamos privados de la libertad”, relató Simeone.

Así fue como ‘El Viejo’ se enteró del plan contra el precandidato presidencial del Centro Democrático: “Recuerdo que días antes del homicidio del senador, Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, salió de la cana (cárcel) y me contactó. Me dijo que había unos negocios buenos, pero que tenía que ir a hablar con un man en la frontera (…) Me dijo que los trabajos eran importantes, como mover armas y cometer homicidios, pero que para poder trabajar yo tenía que ir a conocer a una persona importante. Hablaba de esa persona, que supuestamente estaba en la frontera, con respeto, como con jerarquía".

Esa persona con la cual se encontraría Simeone era alias Zarco Aldinever: “Me dijo que había unas cosas que hacer, pero que necesitaban ver mi perfil (...) Que él ya sabía quién era yo y que por eso me quería conocer en persona para saber si estaba dispuesto a trabajar directamente con ellos. Como yo estaba allá, le dije: ‘Listo. Sí, señor, de una, a eso fue que vine’”.

Tras dicho encuentro, a ‘El Viejo’ se le dio la orden de “entenderse” en adelante con ‘Yako’. “Su contacto es Yako; entonces, usted se entiende con él a partir de este momento y cualquier cosa es directamente con él porque yo no puedo estar saliendo como Pedro por su casa”, le dijeron.